Куинси Промес
Фото: Getty Images
Правда, кажется, это просто форма поддержки красно-белых.
Полузащитник «Аякса» Куинси Промес отреагировал на фотографию в инстаграме «Спартака».
На снимке запечатлен новичок московской команды Александр Кокорин и его первая тренировка с партнерами.
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«Знакомство с командой, тактика, практика. Фотографии первой тренировки Александра Кокорина в «Спартаке» уже у нас», – говорится в подписи к посту.
«DAVAIII BLYETT😍🔥», – написал 28-летний голландец в комментариях.
- Промес выступал за «Спартака» с 2014 по 2018 гг. Он стал чемпионом России-2016/17 и лучшим футболистом Премьер-лиги-2017.
- Вингер покинул Москву после перехода в «Севилью» за 21 миллион евро. В июне 2019-го он подписал пятилетнее соглашение с амстердамским «Аяксом».
- Похоже, обращение Куинси относилось все же к клубу, а не к Кокорину – голландец и Александр не пересекались в одной команде и никогда не играли вместе.
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