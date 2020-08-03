Промес выступал за «Спартака» с 2014 по 2018 гг. Он стал чемпионом России-2016/17 и лучшим футболистом Премьер-лиги-2017.

Вингер покинул Москву после перехода в «Севилью» за 21 миллион евро. В июне 2019-го он подписал пятилетнее соглашение с амстердамским «Аяксом».

Похоже, обращение Куинси относилось все же к клубу, а не к Кокорину – голландец и Александр не пересекались в одной команде и никогда не играли вместе.