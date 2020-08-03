Похоже, Мо проглотил байку от хорватского корешка.

Новичок «Зенита» Деян Ловрен после прибытия в Санкт-Петербург позвонил бывшему партнеру по «Ливерпулю», нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху.

«Слушай, я только что прилетел, вышел из аэропорта, увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь. Чума, брат! И, брат, я спрашиваю: кто-то открыл ворота зоопарка?

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– Да, а они что?

– Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей.

– Не трогает? Можешь поселиться с одним из них!

– Ха-ха-ха! <...>

– С командой встречаешься завтра?

– Да, завтра с командой.

– Ты будешь капитаном, ха-ха?

– Ха-ха, хочешь, чтобы это был я? Если ты хочешь, то я буду стараться. Брат, честно говоря, отличная стрижка, мне нравится.

– Да, мне тоже. Слишком дорогая, но…

– Дорогая? А, да. Поэтому ты раньше носил длинные волосы, да? Потому что ты экономный. Невероятно.

– Друг заплатил мне за то, что я подстригусь.

Деян Ловрен подписал соглашение с «Зенитом» на три сезона. Переход 31-летнего хорвата обошелся сине-бело-голубым в 12 миллионов евро.

Ловрен и Салах вместе выступали за «Ливерпуль» три года – с 2017 по 2020 гг.

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