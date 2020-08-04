Функционер привел в пример АПЛ-2018/19.

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал вручение «Золотой бутсы» по итогам РПЛ-2019/20 двум футболистам в обход регламента.

«Азмун и Дзюба провели выдающийся сезон, забили 34 гола на двоих! Действительно, изначально мы поставили Сердара выше из-за меньшего числа голов с пенальти. Но потом посовещались внутри и решили, что нужно наградить обоих.

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Мы изучили опыт коллег – в прошлом сезоне в АПЛ вручили три «Золотые бутсы»! Мы решили поступить так же, а в следующем сезоне официально закрепить это в положении о премии», – цитирует Прядкина «Спорт-Экспресс».

В регламенте РПЛ прописано, что в случае равенства учитывается меньшее число пенальти – следовательно, лучшим бомбардиром единолично должен был стать Азмун.

В АПЛ-2018/19 действительно вручили три «Золотые бутсы» – Мохамеду Салаху, Садио Мане и Пьер-Эмерику Обамеянгу. Мане забил все мячи с игры.

РПЛ разделила приз лучшему бомбардиру между Азмуном и Дзюбой. Это нарушение регламента

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Чемпионат России РПЛ разделила приз лучшему бомбардиру между Азмуном и Дзюбой. Это нарушение регламента 01/08/2020 В 18:33