Потенциальный покупатель уже нашелся.

Бразильский нападающий «Зенита» Малком, перешедший в петербургский клуб из «Барселоны», недоволен опытом игры в России.

По информации Estadio Deportivo, 23-летний форвард хочет покинуть «Зенит» и перейти в клуб одной из европейских топ-лиг. Возможный вариант – «Севилья», спортивный директор которой, Рамон Мончи, следит за прогрессом футболиста в течение пяти лет.

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Из-за финансовых проблем испанцы пока не могут приобрести Малкома и предложить ему высокую зарплату, но готовы найти выход из положения, если игрок активно выразит желание уйти из «Зенита».

Сине-бело-голубые приобрели бразильца летом 2019 года за 40 миллионов евро под Лигу чемпионов.

Малком получил травму в игре Тинькофф РПЛ и не вышел на поле в ЛЧ. После восстановления он помог «Зениту» выиграть чемпионат и Кубок России.

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