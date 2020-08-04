Сергей Юран
Фото: Getty Images
Шороху навели слова Юрана.
РФС проверит информацию о возможном сотрудничестве «Химок» и «Спартака».
По информации телеграм-канала «Мутко против», руководство российского футбола запросит у клубов все данные об их вероятных договоренностях.
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Сообщается, что РФС заинтересовали высказывания экс-тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что министр спорта Московской области Роман Терюшков обсуждал размер зарплаты коуча и другие финансовые моменты с генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым.
- «Химки» уволили Юрана якобы из-за его недовольства зарплатой.
- Тренерский пост занял Дмитрий Гунько, который провел всю тренерскую карьеру в «Спартаке».
Даже у такого «Спартака» есть герой. 2 года назад о нем ничего не знали, а сейчас он рвется на Евро
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«Химки» объявили о назначении Гунько. Он провел всю тренерскую карьеру в системе «Спартака»
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