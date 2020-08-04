Шороху навели слова Юрана.

РФС проверит информацию о возможном сотрудничестве «Химок» и «Спартака».

По информации телеграм-канала «Мутко против», руководство российского футбола запросит у клубов все данные об их вероятных договоренностях.

Чемпионат России Тедеско: «Мы достигли цели – обезопасили от вылета чрезвычайно молодую команду» 19 ЧАСОВ НАЗАД

Сообщается, что РФС заинтересовали высказывания экс-тренера «Химок» Сергея Юрана о том, что министр спорта Московской области Роман Терюшков обсуждал размер зарплаты коуча и другие финансовые моменты с генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым.

«Химки» уволили Юрана якобы из-за его недовольства зарплатой.

Тренерский пост занял Дмитрий Гунько, который провел всю тренерскую карьеру в «Спартаке».

Даже у такого «Спартака» есть герой. 2 года назад о нем ничего не знали, а сейчас он рвется на Евро

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат России «Химки» объявили о назначении Гунько. Он провел всю тренерскую карьеру в системе «Спартака» 01/08/2020 В 16:32