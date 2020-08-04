Все очень плохо, по мнению известного арбитра.

Известный российский судья Игорь Захаров, судивший в нулевые матчи Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, считает, что в России беда с судейством.

«Среди судей почти нет конкуренции, в Премьер-лигу вообще идет непонятный отбор. Возьмем арбитра РПЛ Сергея Кукуляка из Калуги. Он был назначен на две игры РПЛ этого сезона, но обе отменили из-за коронавируса. Не кажется это странным?

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Московских судей вообще очень мало, хотя именно в столице проходит больше всего матчей, тут больше всего практики. Но сейчас в РПЛ мы видим, что их единицы. И даже эти единицы отнюдь не москвичи, а арбитры, перешедшие из других регионов. Кстати, Московская федерация футбола ведет себя нечестно. Сейчас я готовлюсь к операции на тазобедренном суставе, дорогой, к слову, а они даже не подписали письма, чтобы эту операцию мне сделали быстрее. Я уж не говорю про то, что мне не заплатили за 15 игр, которые я лично инспектировал. Странное отношение.

Все это говорит о стиле руководства. Мы готовим плохих судей, низкоквалифицированных, потому что вокруг непонятные решения, ангажированность и равнодушие. А как еще оценить ситуацию с Кукуляком? Ангажированностью руководства. И это самый простой пример.

Конечно, все можно изменить, если привлекать грамотных специалистов, таких как я, Игорь Егоров, Алексей Николаев, Валентин Иванов, Николай Левников, Андрей Бутенко и так далее. Людей, знающих специфику российского судейства. Но если нас не берут, значит, есть более достойные, но вы и сами видите, как они справляются. Раньше мы получали какие-то мантии по результатам сезона, наша работа публично обсуждалась, в том числе руководством судейского корпуса. А сейчас что? Это вопрос конкретно к Кашшаи и его работе на посту главы всего этого безобразия», – цитирует Захарова Sports.ru.

В 2007 году Захаров в матче между ЦСКА и московским «Спартаком» показал желтую карточку собаке.

Лучший российский футбольный арбитр 2008 года по версии «Спорт-Экспресс».

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