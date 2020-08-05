Остон Урунов
Фото: From Official Website
Стильно, модно, молодежно.
Полузащитник Остон Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак».
Красно-белые представили трансфер 19-летнего футболиста в TikTok – футболист входит в кадр в повседневной одежде, а на кресле стадиона «Открытие Арена» уже сидит в форме «Спартака».
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Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за него 2 миллиона евро, зарплата футболиста составит 600 тысяч евро в год.
- Урунов провел за «Уфу» 10 матчей и не отметился результативными действиями.
- Ранее Остон выступал за «Навбахор» и ташкентский «Локомотив».
- В активе Урунова четыре матча за сборную Узбекистана.
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