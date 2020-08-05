Футбол
Чемпионат России

«Спартак» объявил о трансфере Урунова

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Остон Урунов

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
через 34 минут

Стильно, модно, молодежно.

Полузащитник Остон Урунов перешел из «Уфы» в «Спартак».

Красно-белые представили трансфер 19-летнего футболиста в TikTok – футболист входит в кадр в повседневной одежде, а на кресле стадиона «Открытие Арена» уже сидит в форме «Спартака».

Чемпионат России

Заводящему «Спартака» на год запретили посещение стадионов за мат на трибуне

17 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за него 2 миллиона евро, зарплата футболиста составит 600 тысяч евро в год.

  • Урунов провел за «Уфу» 10 матчей и не отметился результативными действиями.
  • Ранее Остон выступал за «Навбахор» и ташкентский «Локомотив».
  • В активе Урунова четыре матча за сборную Узбекистана.

Даже у такого «Спартака» есть герой. 2 года назад о нем ничего не знали, а сейчас он рвется на Евро

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат России

«Мутко против»: РФС проверит информацию о возможных договоренностях «Химок» и «Спартака»

ДЕНЬ НАЗАД
Чемпионат России

«DAVAIII BLYETT». Промес отреагировал на первые фото Кокорина в «Спартаке»

ВЧЕРА В 17:15
По теме
ФутболЧемпионат РоссииСпартакУфаБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир