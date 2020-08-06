Сергей Богданович зажег на дне рождения Анны.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак станцевал на праздновании дня рождения своей жены Анны.

На мероприятие были приглашены темнокожие танцовщики, и 44-летний Семак исполнил несколько движений вместе с ними под песню Ir-Sais – Dream Girl (Prod. Iri). Видео просочилось в соцсети благодаря гостям.

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Сергей с супругой воспитывают семерых детей, одна девочка – приемная. Анна не раз заявляла о желании усыновить темнокожего ребенка.

Семак дважды привел «Зенит» к чемпионскому титулу и один раз – к завоеванию национального Кубка.

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