Сергей Семак
Фото: Instagram
Сергей Богданович зажег на дне рождения Анны.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак станцевал на праздновании дня рождения своей жены Анны.
На мероприятие были приглашены темнокожие танцовщики, и 44-летний Семак исполнил несколько движений вместе с ними под песню Ir-Sais – Dream Girl (Prod. Iri). Видео просочилось в соцсети благодаря гостям.
Чемпионат России
Семак стал дедом в 44 года – его падчерица родила ребенка
05/07/2020 В 12:46
- Сергей с супругой воспитывают семерых детей, одна девочка – приемная. Анна не раз заявляла о желании усыновить темнокожего ребенка.
- Семак дважды привел «Зенит» к чемпионскому титулу и один раз – к завоеванию национального Кубка.
Жена Семака: «Сколько раз в неделю занимаюсь сексом? Вы перестанете есть и спать, если узнаете»
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат России
Жена Семака: «Нашла в Африке ребенка, все мои мысли сейчас там»
17/02/2020 В 15:34
Чемпионат России
«Она пыталась покончить с собой». Как нынешняя жена Семака воевала с бывшей
10/01/2020 В 15:41