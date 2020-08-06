Палыч снова троллит боссов «Локо».

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин иронично прокомментировал решение клуба о непродлении контракта с перуанским нападающим Джефферсоном Фарфаном.

«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошел. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», – написал 73-летний Семин и выложил совместное фото с футболистом.

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Фарфан отыграл за «Локомотив» 69 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач.

Хвича Кварацхелия выступал «Локо» на правах аренды в сезоне-2018/2019, затем перешел в «Рубин» и стал лучшим молодым игроком чемпионата России-2019/20.

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