Юрий Семин и Джефферсон Фарфан
Фото: Getty Images
Палыч снова троллит боссов «Локо».
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин иронично прокомментировал решение клуба о непродлении контракта с перуанским нападающим Джефферсоном Фарфаном.
«Джеф, не обижайся. Им и Хвича не подошел. Продолжай карьеру! Приноси радость болельщикам, ты был украшением нашего чемпионата», – написал 73-летний Семин и выложил совместное фото с футболистом.
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- Фарфан отыграл за «Локомотив» 69 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач.
- Хвича Кварацхелия выступал «Локо» на правах аренды в сезоне-2018/2019, затем перешел в «Рубин» и стал лучшим молодым игроком чемпионата России-2019/20.
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