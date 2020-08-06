Большая пресс-конференция нового гендира.

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов дал пресс-конференцию перед стартом сезона-2020/21. Он прокомментировал работу с Доменико Тедеско, рассказал о трансферах клуба и отреагировал на обвинения в сотрудничестве с «Химками».

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Я не знаю, кто это раскачивает и для чего это нужно. Я не могу на это реагировать. Это делается для того, чтобы «Спартак» реагировал. Нельзя на это реагировать. Но есть органы, которые должны закрывать рот. Когда я читаю, что кто-то «Спартаку» чего-то подарит… Извините за выражение, за это в нормальном месте что-то делают. Когда очень сильно обижают «Уфу», кто имеет на это право? Когда-то кто-то был в этом уличен? Задевают «Химки». Кто на это имеет право, кто разрешает об этом говорить? Мы должны за это оправдываться или кто-то должен проиграть, чтобы потом сказали, что это не так? Надо разбираться, кому это надо.

Твит

Когда мимо нас проходят какие-то клубы и говорят, что надо отдавать в аренду не больше двух-трех игроков, и все подписывают. А это мои коллеги. Я звоню, спрашиваю, почему мне не прислали? Я бы первым подписал. Говорю: вы же меня хорошо знаете, мы дружим, или вы думаете, что я другого мнения? А потом я понял, что это «Спартак».

О доверии к Тедеско

Я пришел в «Спартак» недавно, смотрю на все, пытаюсь вникнуть в процессы клуба. «Спартак» – большой, работать мне интересно. Есть процессы, которые мне нравятся, можно сказать, что там построена шикарная работа. Но есть и те, где решения надо просто принимать быстрее. Что касается команды и ее игры, то мы с Доменико вместе. Мы одинаково думаем, я вижу, что и двигаемся мы одинаково. По всем моментам у нас полное взаимопонимание. Так было сразу – я вижу, как он действует, уверен и понимаю, что команда в этом году будет бороться за титулы. У нас одна задача, другой я не вижу.

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

«Спартаку» должна помочь вся его история, все его болельщики. Если мы все будем верить в эту идею, то достигнем титула. Также думает и Доменико.

О трансферах

С тренерский штабом приняли решение по Ломовицкому, Тимофееву, Мелкадзе, Гулиеву – это игроки, которые будут не в «Спартаке». Они будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Ташаев и Мирзов? Пока все наши игроки. Что будет завтра — никто не знает. У кого-то есть травмы, по кому-то есть вопросы, связанные с нашим видением. На сегодняшний день они не помощники, но они все сильные игроки и могут усилить любую команду. Будем ли спускать в «Спартак-2», если не будет предложений? Они заслужили и должны играть в большой лиге, поэтому нам нужно сделать так, чтобы они росли и интерес к этим игрокам увеличивался. Легко отправить в «Спартак-2», но это не выход. Нужно же думать об игроке, думать о клубе, чтобы как-то возмещать условные вложения в игроках. Есть определенные предложения, мы их рассматриваем.

Не знаю команду или тренера, который бы не захотел усиления в каждую линию. Мы работаем по всем направлениям. Сконцентрированы мы на тех позициях, которые требуют особого внимания сейчас. Говорить, что мы ищем условного нападающего — я не хотел бы. Стараюсь об этом не говорить, потому что как только мы скажем, что пошли искать эту позицию, то цены растут… Это двигается так высоко, что становится тяжело в переговорах. Когда «Спартак» запрашивает условия по игрокам, то рынок уходит на второй план. Мы должны брать игроков согласно рынку, согласно нашим возможностям. Должны сбалансировать все, что касается этих процессов. Есть определенные вещи, которые нужно делать. Они увеличивают время переговоров, но укорачивают бюджет. Этим я и занимаюсь.

52-летний Газизов получил должность в «Спартаке» после отставки Томаса Цорна.

Ранее Газизов работал в «Уфе».

(Фото: официальный сайт «Спартака»)

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