Журналист Егоров сообщил о сомнительных тестах на коронавирус в «Зените» – клуб опроверг

Сразу семь подозрительных тестов.

В «Зените» за день до Суперкубка России против «Локомотива» диагностированы несколько подозрительных тестов на коронавирус.

«В «Зените» семь сомнительных тестов на коронавирус», – написал в телеграм-канале «Футбольный Биги» журналист Сергей Егоров.

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«В «Зените» вспышка сами знаете чего. Не все полетели на Суперкубок... Полдюжины человек – в карантин», – такой же информацией располагает комментатор Алексей Андронов.

«Зенит» опроверг информацию.

«Информация не соответствует действительности. В команде был один ложно-положительный тест, на который потом пришло три отрицательных. Команда летит на игру Суперкубка», – сообщили Sport24 в пресс-службе «Зенита».

Матч «Зенит» – «Локомотив» запланирован на 7 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» – чемпион России и обладатель Кубка, «Локо» выйдет на поле в статусе серебряного призера.

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