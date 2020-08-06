Бразилец никуда не уходит.

Бразильский вингер «Зенита» Малком опроверг слухи о предпосылках к уходу из российского клуба.

«В «Зените» я счастлив. Слышал о том, что меня связывают с «Севильей», но это фейк. Головой я здесь, и намерен выполнить обязательства по контракту», – цитирует Малкома Marca.

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Ранее в испанских СМИ появились слухи, что бразилец не доволен развитием карьеры в России и хотел бы вернуться в один из чемпионатов топ-5.

Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до июня 2024 года.

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