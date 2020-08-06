Малком, нападающий «Зенита»
Фото: Eurosport
Бразилец никуда не уходит.
Бразильский вингер «Зенита» Малком опроверг слухи о предпосылках к уходу из российского клуба.
«В «Зените» я счастлив. Слышал о том, что меня связывают с «Севильей», но это фейк. Головой я здесь, и намерен выполнить обязательства по контракту», – цитирует Малкома Marca.
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- Ранее в испанских СМИ появились слухи, что бразилец не доволен развитием карьеры в России и хотел бы вернуться в один из чемпионатов топ-5.
- Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до июня 2024 года.
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