У игрока были проблемы со здоровьем, но его допускали до интенсивных тренировок.

Бывший российский футболист, а сейчас популярный блогер Евгений Савин опубликовал ответ на расследование журналиста Дмитрия Егорова по поводу смерти игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Всем салют! Сегодня новый видос, а пока – расставлю все точки в вопросах после прошлого видео. Выводы сделаете сами.

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Ложь #1. «Футболист умер не на тренировке». Клуб сам объявил в день смерти, что Кеша умер во время индивидуальной тренировки! (фото 1) Жена игрока 20 апреля в 23:26 сняла видео тренировочных часов Кеши – пробежка в 4.1 км и нет пульса в конце – смерти (видео 2). Почему Аня Самохвалова не все рассказала на «Матч ТВ», может ответить она сама.

Ложь #2. «Клуб выплатил больше, чем должен». Клуб мог не платить после смерти, как было с квартирой, но если решил помочь, зачем врать? «Локо» заявил, что был должен 1,8 млн, а выплатил 2 млн. Смотрим контракт. Срок контракта (фото 3, фото 4) до 30.06.2021, 14 месяцев, а не 12, как у «разоблачителей». Кеша получал в месяц: 1. Оклад – 86207 р. 2. Бонус – 86207 р. 3. Выплата на аренду жилья – 40230 р. Итого: 212644 рублей с НДФЛ = 185 000. 185 000×14=2,59 млн. Всего почти 2,6 млн! Не 1,8 и не 2! Существенная разница? ДА. Клуб выплатил больше, чем был должен? Нет.

Ложь #3. «Клуб не виноват в смерти футболиста». Переписка игрока с доктором команды 🔥🔥🔥, по нашей инфе «Док» – Юрий Куклин, доктор «Казанки». Просмотр в Жодино с 14 января (фото 5), игрок едет, не зная итогов осмотра (фото 6). Врач знает, что с допуском будут проблемы, ведь есть полиморфные экстрасистолы (фото 6-7). «Док» уговаривает (фото 8-9) косить, что еще не проходил УМО, не палиться, что есть траблы, не говорить, что что-то проходил, не выкатывать проблемы. А если бы игрок умер прямо в Жодино?

В феврале на сборах «Казанки» ситуация не лучше. Пульс игрока 215 ударов на тренировке (фото 10). Это за два месяца до смерти. Куда смотрит «Док»? 20.04 он умер. Признаю, в выпуске были неточности. Например, перерыв в карьере – не год, а 8 месяцев. ЗП Ани не 50, а 65k «грязными» (56k чистыми). И еще пара мелких просчетов – будем внимательнее. Вместе мы собрали 13 млн на квартиру вдове и сыну Кеши. Данные из поста передадим в прокуратуру! Перейдите по ссылке в профиле и подпишите петицию мамы умершего игрока в Генеральную прокуратуру РФ: «О расследовании причин смерти Иннокентия Самохвалова», – написал Савин в инстаграме. Оригинал поста можно просмотреть тут.

Самохвалову было 22 года, он воспитанник «Локомотива».

В предыдущем сезоне ПФЛ, прерванном из-за пандемии коронавируса, защитник провел 16 матчей за «Казанку». В московском клубе он выступал с лета 2018 года.

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