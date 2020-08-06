РПЛ запретила выпускать на поле более двух футболистов младше 18 лет одновременно

Первые ограничения нового сезона подоспели.

В регламент Тинькофф РПЛ внесен пункт об ограничении на выход на поле более двух футболистов 18 лет и младше одновременно, сообщил директор по проведению соревнований Евгений Савин.

«Такой пункт в регламент (выход на поле не более двух футболистов младше 18 лет) был включен. Мы посмотрели статистику за несколько последних сезонов. Случаев, когда на поле выходили два и более футболиста в возрасте до 18 лет, был один – тот самый матч «Сочи» – «Ростов».

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Но у клубов есть 25 человек в списке «А», а еще список «Б», в котором игроки, которые могут принимать участие в матчах РПЛ. И еще список молодежного первенства. У всех есть шанс играть. Если будет молодая группа футболистов 16-летних, мы будем рассматривать это», – сказал Савин. Его слова приводит «Р-Спорт».

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