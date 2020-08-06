«Тамбов» поменял логотип, отказавшись от вариантов читателей Eurosport.ru

Волк теперь на стиле!

Клуб Тинькофф РПЛ «Тамбов» представил новый логотип.

«В преддверии нового сезона РПЛ, который стартует 8 августа, футбольный клуб «Тамбов» официально представляет новый логотип и фирменный стиль», – говорится в сообщении тамбовчан.

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После обнародования в июне 2019 года старого логотипа клуб столкнулся с его яростной критикой. «Лого – это жесть. Это дизайн начала 2000-х, полный провал, если честно. Любительские клубы относятся к таким вещам серьезнее. Такой логотип школьник в фотошопе нарисует за 1,5 часа. Типографика печальная, изображение из сети», – возмущались фанаты команды.

Тогда же читатели Eurosport.ru по просьбе редакции создали более 10 отличных эмблем, которые точно были не хуже.

В прошедшем розыгрыше Тинькофф РПЛ «Тамбов» занял 14-е место и избежал вылета в ФНЛ.

Во вторую лигу по итогам сезона опустились «Крылья Советов» и «Оренбург».

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