Выходим на международную орбиту.

Директор по коммерции, маркетингу и коммуникации Российской Премьер-лиги Павел Суворов рассказал о планах реализации международных прав на показ матчей высшего дивизиона чемпионата России.

«Российская Премьер-лига в силу разных причин самостоятельно занимается реализацией международных прав. На базе лиги создана проектная группа. Мы уже анонсировали ряд инициатив в этом направлении. Это касается и сотрудничества с YouTube, Google, где мы запустили сервис платной подписки. Наверное, первыми в мире. Мы уже анонсировали сделки на рынке балканских стран и на территории большей части бывших советских республик, а также в Испании.

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Сейчас продолжается эта работа. Мы очень близки к соглашениям в Бразилии, США и Гонконге. Можем закрывать сделки, просто нужно провести ряд внутренних формальных процедур, после чего мы сможем об этом объявить», – цитирует Суворова Sport24.

Сезон в России стартует 7 августа игрой за Суперкубок между «Зенитом» и «Локомотивом».

День спустя матчем «Химки» – ЦСКА начнется РПЛ-2020/21.

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