Эрлинг Холанн, «Боруссия»
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За талантливого юнца заломили слишком высокую цену.
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал, что три года назад клуб с берегов Дона мог подписать норвежского форварда Эрлинга Холанна.
«Мы когда Бьорна Сигурдарсона смотрели, они играли все вместе. Мы как Норманна увидели? Они все играли в «Мольде». Мы смотрели Сигурдарсона. Нашим селекционерам понравился Норманн. Позвонил Александр Андрющенко, он говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там еще молодой игрок на замену выходил, видел?» Он его посмотрел, говорит: «Вообще супер, надо брать».
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Мы узнали цену. Цена была что-то порядка 2,5-3 миллионов. Ему [Холанну] 17 лет было. По-моему, ему еще даже переезжать нельзя было. 17 или 18 лет, что-то такое. Сумма называлась в районе 2,5-3 миллионов. Мы говорим: «Не, ну это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор», – заявил Рыскин в интервью Нобелю Арустамяну.
- Зимой 2020 года Холанн перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию» за 20 млн евро.
- В 15 матчах чемпионата Германии Холанн забил 13 мячей.
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