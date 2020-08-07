60 на 40 – так гендир оценил вероятность отъезда Алексея.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в большом интервью объяснил замену Юрия Семина на Марко Николича, почему железнодорожники не приобрели Александра Кокорина, а также рассказал, перейдет ли Алексей Миранчук в зарубежный клуб.

Об увольнении Семина

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Послушайте, ни у кого нет задачи разрушать «Локомотив» Семина или строить «Локомотив» Николича. Есть задача, чтобы «Локомотив» был лидером. Если взять все лучшее, что было при Юрии Палыче, добавить все то, что может дать Марко, а также тренеры, которые приехали с ним и те, которые остались в команде, наверное, это и будет тем, что мы себе представляем как некий идеал.

Первый шаг Марко вместе с командой преодолел успешно. Думаю, с этим спорить никто не будет. И по количеству очков, и по тому, как команда вела себя в сложных ситуациях, вырывая очки на последних минутах; и совершенно по-новому раскрывшийся Алексей Миранчук. Перед нами сейчас полновесный сезон. Лучшего оселка, чем выступление в Лиге чемпионов, для того, чтобы проверить, чего мы на самом деле стоим, быть не может.

В 151-й раз скажу одно и то же: я не нахожусь в состоянии войны с Палычем, мне не нужно ему ничего доказывать. Не нужно говорить: «Ах вот спортсмены были за нас, тренеры были за нас, а болельщики были за него, счет 7:6 в чью-то пользу». Юрий Палыч – легенда «Локомотива», человек, который очень много сделал для клуба. Но то, что сейчас в команде все нормально, это я точно могу сказать: проблем нет.

Юрий Семин Фото: Getty Images

Я вопрос об отставке Семина поставил перед советом директоров зимой. Когда команда проиграла восемь матчей, а выиграла лишь один. И самое главное, выглядела команда так, что не могла бороться. Поэтому, думаю, другого варианта не было. Это осознанное решение. Видимо, мои аргументы оказались достаточно существенными, потому что в мае совет директоров поддержал меня и проголосовал в поддержку того, что я предлагал.

Почему не подписали Кокорина

Кандидатура Кокорина действительно обсуждалась. В «Спартаке» ему, видимо, предложили более выгодные условия. Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Марко очень хотел Кокорина. Сейчас я искренне желаю Саше успехов и удачи в «Спартаке». Считаю, что это один из лучших нападающих в Лиге. Но у нас есть Федя [Смолов]. У Феди амбиций выше крыши, он в хорошей форме.

Почему Смолов вернулся из «Сельты»

Лучше спросить у самого Федора. Но представлю себя на его месте: есть клуб, в котором все хорошо, который вышел в Лигу чемпионов, который твердо стоит на ногах, плюс родная страна, все близко и понятно. При всем уважении к «Сельте», там борьба за выживание. Он поехал туда, потому что был полон амбиций и азарта. Более того, он взял на себя существенную часть расходов, пошел на серьезное понижение в зарплате, за что ему огромный респект. «Барселоне» и «Реалу» забил, вписал свое имя в историю.

О Миранчуке

Не могу сказать, что ведем переговоры, скорее, мы обменялись мнениями на случай продления. При этом считаю: если Алексею и уезжать в Европу, то нынешнее лето или зима – лучшее время. Но это если решение будет в пользу «уезжать». Потому что финальное решение может быть и «не уезжать». Значит, мы сохраним системообразующего игрока на долгие годы.

Мы все-таки хотим создать систему, при которой в 24-25 лет ребята бы уезжали, а в 29-30 возвращались и еще 2-3 года работали на команду, передавали опыт молодым одноклубникам. Мы в этом крайне заинтересованы. Поэтому с представителями Миранчука рассматриваем несколько сценариев. Из Европы есть несколько интересных вариантов. Причем реально хороших! Если не сложится, – а такое тоже бывает, – значит, нам играть в Лиге чемпионов будет существенно легче.

60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет. Нам пришлось потратить много времени и убедить рынок в том, что выкупная цена, прописанная в контракте Алексея, является продуктом временного фиксирования и в любом случае согласуется с игроком и клубом. Плюс в том, чтобы уходить зимой, есть: я верю, что в этот раз в Лиге чемпионов Алексей будет еще более заметной фигурой. С этой точки зрения шанс засветиться положительный. Но если все срастется с теми клубами, о которых я говорил, то нужно уходить сейчас. Там реально хорошие варианты, – рассказал Кикнадзе в интервью Sport24.

Николич возглавляет команду с 1 июня. «Локомотив» удержался на втором месте.

7 августа красно-зеленые сыграют с «Зенитом» за Суперкубок России.

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