А как думаете вы, похоже?

Канадский регбийный клуб «Торонто Вулфпэк» иронично прокомментировал новую эмблему «Тамбова».

«Эх, 2020-й», – написала пресс-служба клуба, ретвитнув презентацию российского клуба и явно намекая на сходство двух эмблем.

Чемпионат России «Тамбов» поменял логотип, отказавшись от вариантов читателей Eurosport.ru 18 ЧАСОВ НАЗАД

А вот логотип «Торонто» – можно решить, похоже или нет.

«Торонто Вулфпэк» был основан в 2016 году.

В июне 2019 года прежний лого «Тамбова» был жестко раскритикован.

Тогда же читатели Eurosport.ru по просьбе редакции создали более 10 отличных эмблем, которые точно были не хуже.

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