Футболисты «Тамбова»
Фото: Getty Images
А как думаете вы, похоже?
Канадский регбийный клуб «Торонто Вулфпэк» иронично прокомментировал новую эмблему «Тамбова».
«Эх, 2020-й», – написала пресс-служба клуба, ретвитнув презентацию российского клуба и явно намекая на сходство двух эмблем.
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А вот логотип «Торонто» – можно решить, похоже или нет.
- «Торонто Вулфпэк» был основан в 2016 году.
- В июне 2019 года прежний лого «Тамбова» был жестко раскритикован.
- Тогда же читатели Eurosport.ru по просьбе редакции создали более 10 отличных эмблем, которые точно были не хуже.
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