Ранее по этому же маршруту проследовали Мевля, Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Андрей Мостовой и Кокорин.

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана присоединился к «Сочи» на правах аренды.

Об этом сообщается на официальном сайте сочинцев. Аргентинец проведет в составе клуба сезон-2020/21.

Чемпионат России Радимов повредил руку при поедании раков – понадобилась операция 20 ЧАСОВ НАЗАД

Он стал 10-м игроком «Зенита», который присоединился к «Сочи»: ранее по этому же маршруту проследовали Мевля, Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Андрей Мостовой и Кокорин.

В 2017 году «Зенит» выкупил Мамману у «Лиона» за 16 миллионов евро.

Игрок не выходил на поле с октября 2019 года из-за тяжелой травмы колена.

В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Зенит» занял первое место, «Сочи» – 12-е.

«Интер» приобрел Алексиса, «Ротор» вернул в РПЛ звезду «Спартака». Сделки и слухи четверга

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат России Семин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошел» ВЧЕРА В 07:02