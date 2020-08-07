Эмануэль Маммана
Фото: Getty Images
Ранее по этому же маршруту проследовали Мевля, Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Андрей Мостовой и Кокорин.
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана присоединился к «Сочи» на правах аренды.
Об этом сообщается на официальном сайте сочинцев. Аргентинец проведет в составе клуба сезон-2020/21.
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Он стал 10-м игроком «Зенита», который присоединился к «Сочи»: ранее по этому же маршруту проследовали Мевля, Набиуллин, Полоз, Новосельцев, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Андрей Мостовой и Кокорин.
- В 2017 году «Зенит» выкупил Мамману у «Лиона» за 16 миллионов евро.
- Игрок не выходил на поле с октября 2019 года из-за тяжелой травмы колена.
- В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Зенит» занял первое место, «Сочи» – 12-е.
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