Тинькофф российская Премьер-лига (РПЛ)
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Возможно, решение направлено в том числе и против так называемых фарм-клубов.
Исполком РФС утвердил поправки к регламенту Тинькофф РПЛ.
В частности, изменения коснулись ограничения числа аренд. Теперь один клуб сможет арендовать у другой команды РПЛ только двух футболистов в течение одного сезона. Также утверждено положение, согласно которому на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба высшей лиги в другой Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
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