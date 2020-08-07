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РФС ограничил аренды в РПЛ – не более двух между двумя клубами

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Тинькофф российская Премьер-лига (РПЛ)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 20 минут

Возможно, решение направлено в том числе и против так называемых фарм-клубов.

Исполком РФС утвердил поправки к регламенту Тинькофф РПЛ.

В частности, изменения коснулись ограничения числа аренд. Теперь один клуб сможет арендовать у другой команды РПЛ только двух футболистов в течение одного сезона. Также утверждено положение, согласно которому на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба высшей лиги в другой Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

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