Возможно, решение направлено в том числе и против так называемых фарм-клубов.

Исполком РФС утвердил поправки к регламенту Тинькофф РПЛ.

В частности, изменения коснулись ограничения числа аренд. Теперь один клуб сможет арендовать у другой команды РПЛ только двух футболистов в течение одного сезона. Также утверждено положение, согласно которому на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба высшей лиги в другой Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

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Новый сезон Тинькофф РПЛ стартует 8 августа.

Победителем прошлого чемпионата стал «Зенит».

Маммана стал 10-м игроком «Зенита», который присоединился к «Сочи»

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