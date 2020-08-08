Не самый красивый поступок боссов красно-зеленых. Впрочем, уже не первый.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин обиделся, что руководство московского клуба не позвало его на церемонию награждения серебряными медалями чемпионата России-2019/20.

«Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена.

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Я выиграл 12 матчей, а они – только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора», – сообщил Семин в интервью «Чемпионату».

«Локомотив» занял второе место и действительно выиграл 16 матчей – 12 при Семине и четыре при новом главном тренере красно-зеленых Марко Николиче.

Юрий Палыч оставил «Локо» 31 мая 2020 года по истечении срока контракта. Он возглавлял железнодорожников с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 гг.

Церемония вручения серебряных наград началась в субботу, 8 августа, в 12:30 мск на «РЖД-Арене».

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