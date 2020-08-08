У босса железнодорожников сдали нервы.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не выдержал после вопроса одного из болельщиков на фанатской встрече с командой.

«Я хочу сказать вам, здесь собравшимся: я слышу, когда вы кричите: «Кикнадзе, уходи из клуба». Я не уйду из клуба, не уйду, и сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным. Но то, что делаете вы – на мой взгляд, это позор.

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Пожалуйста, Христа ради, кричите в мой адрес все, что угодно, я признаю за вами право иметь собственное мнение. Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба. Не вы!

Ни с какой точки зрения вы не можете оказать серьезное влияние на клуб. Ни с той точки зрения, какой финансовый вклад вы вносите в нашу деятельность, ни с той точки зрения, какую поддержку вы оказываете на трибунах. Позорно, в течение восьми матчей вы вставали и уходили на 20-й минуте и оставляли команду без поддержки.

Только одно слышно: «Уберите Кикнадзе, уберите!» В чем ваша заслуга в том, что команда выступила хорошо? Вы сейчас можете ухать, кричать и визжать, все, что хотите, – пожалуйста, имеете право. Команда пришла к вам отвечать на ваши вопросы, а вы используете это для того, чтобы лишний раз дернуть меня. Но не получается, ребята», – цитирует Кикнадзе «Спорт-Экспресс».

Василий Кикнадзе стал гендиректором «Локомотива» в декабре 2018 года. За время его руководства железнодорожники выиграли Кубок и Суперкубок России, а также дважды взяли серебряные медали Премьер-лиги.

Болельщики «Локо» протестовали против непродления контракта с Юрием Семиным перед рестартом сезона-2019/20. Они призывали Кикнадзе уйти в отставку и покидали домашние матчи красно-зеленых на 20-й минуте.

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