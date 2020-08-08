Дзагоев травмировался в матче с «Химками». С сезона-2018/19 у него лишь 13 игр в старте в РПЛ

Кажется, большая карьера Алана – все.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

Из-за повреждения Дзагоев не смог продолжить встречу, на 53-й минуте его заменил Арнор Сигурдссон. С начала сезона-2018/19 Алан выходил на поле в старте лишь в 13 играх РПЛ (с учетом сегодняшней).

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С начала той же кампании, по данным Transfermarkt, Дзагоев получил уже шесть травм.

ЦСКА выиграл у «Химок» со счетом 2:0, Дзагоев забил один из мячей.

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