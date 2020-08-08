Фанат «Локо» зачитал стихотворение про Кикнадзе и показал ему средний палец

Жара на «РЖД Арене».

На встрече руководства и футболистов «Локомотива» с болельщиками один из фанатов, произнося речь, зачитал стихотворение и показал генеральному директору клуба Василию Кикнадзе средний палец. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Сегодня лично мне чего-то не хватало. Юрия Палыча Семина, морали и правил нашего клуба. Мы сегодня как будто по ту сторону баррикад... Учитывая, что происходит в истории нашего клуба, мне сегодня приснилась Смородская», – приводит слова фаната источник.

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После этого поклонник «Локо» зачитал стихотворение: «Я сегодня в цирк приехал. На арене нынче снова гендиректор дядя Вася с лучшим другом дядей Толей. Их дуэт всех разрывает, ничего там нет свету. В прессе порожняк гоняют. Здесь покруче дядя Толя. Юрий Палыч не подходит. Мужики в футболе шарят. Главное, в защите уже и пошире бы в атаке. Жаль, плевать вам на фанатов. Средний палец ваше кредо. Только скоро вы уйдете, а трибуны будут вечно».

По ходу сезона-2019/20 руководство «Локомотива» не продлило контракт с Юрием Семиным, что вызвало акции протеста в среде фанатов.

Новым главным тренером железнодорожников стал серб Марко Николич.

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Чемпионат России Кикнадзе показал средний палец фанатам «Локомотива» 12/07/2020 В 19:18