Эмануэль Маммана
Фото: Getty Images
Какая разница, в каком клубе играть за «Зенит»?
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перешел в «Сочи» на правах аренды.
«Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде. Постараюсь привнести в нее много хорошего и добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!» – сказал Маммана в интервью ютьюб-канулу «Сочи».
Чемпионат России
Защитник «Зенита» Маммана: «Дважды думал совершить самоубийство»
18/04/2020 В 18:03
- Эмануэль – десятый игрок «Зенита», отправившийся в «Сочи».
- Бывший игрок «Лиона» и «Ривер Плейт» порвал кресты осенью 2019-го в матче против «Урала» и восстановился только в июне.
Маммана стал 10-м игроком «Зенита», который присоединился к «Сочи»
Подписывайся на нас в инстаграме
Футбол
Дриусси и Маммана вошли в топ-50 лучших молодых игроков по версии L'Equipe
22/09/2017 В 15:39
Чемпионат России
Маммана стал 10-м игроком «Зенита», который присоединился к «Сочи»
ВЧЕРА В 16:04