Какая разница, в каком клубе играть за «Зенит»?

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана перешел в «Сочи» на правах аренды.

«Я очень рад находиться здесь, в Сочи. Надеюсь как можно быстрее адаптироваться, присоединиться к команде. Постараюсь привнести в нее много хорошего и добиться многого с этим великим клубом. Обнимаю всех крепко!» – сказал Маммана в интервью ютьюб-канулу «Сочи».

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Эмануэль – десятый игрок «Зенита», отправившийся в «Сочи».

Бывший игрок «Лиона» и «Ривер Плейт» порвал кресты осенью 2019-го в матче против «Урала» и восстановился только в июне.

Маммана стал 10-м игроком «Зенита», который присоединился к «Сочи»

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