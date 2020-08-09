Умершему от БАС голландцу в Питере делали странные бодрящие уколы.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о новых подозрениях в использовании допинга в русском футболе.

В интервью Daily Mail Родченков поведал о бывшем враче «Зенита» Сергее Пухове, который якобы был частью государственной допинговой программы.

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«Сергей Пухов работал клубным врачом с 2006 по 2017 год, когда уволился по неизвестным причинам. У него есть опыт работы с олимпийцами. И он был любимым врачом знаменитого тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, десятки спортсменов которого дисквалифицировали за употребление допинга, особенно за ЭПО. Пухов также близко сотрудничал с Валерием Куличенко, куратором допинг-программы российской легкой атлетики», – цитирует бежавшего из России Родченкова Daily Mail.

В качестве косвенной улики в издании приводится цитата из автобиографии бывшего зенитовца Фернандо Риксена.

«Я понятия не имел, что это было. Но, блин, это работало! Я получал невероятный заряд энергии. Ни у кого не было положительных тестов, поэтому я был убежден, что это не является чем-то незаконным. Я твердил себе, что Пухов должен знать границы. В конце концов, этот человек был официальным врачом олимпийской команды России», – писал голландец.

Daily Mail не добился комментариев от «Зенита» и Пухова, а ФИФА пообещала дать ответ позже.

ЭПО – один из гормонов почек, который контролирует образование красных кровяных клеток, стимулятор. Из-за этого препарата в допинговый скандал попадал биатлонист Александр Логинов.

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