Футбол
Чемпионат России

Родченков обвинил врача «Зенита» в применении допинга – это косвенно подтвердил Риксен

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Фернандо Риксен в борьбе с Евгением Алдониным

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

Умершему от БАС голландцу в Питере делали странные бодрящие уколы.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о новых подозрениях в использовании допинга в русском футболе.

В интервью Daily Mail Родченков поведал о бывшем враче «Зенита» Сергее Пухове, который якобы был частью государственной допинговой программы.

ЧМ-2018

Родченков: «Видел заявку сборной России на ЧМ-2018 и узнал одного игрока из допингового списка»

31/05/2018 В 22:31

«Сергей Пухов работал клубным врачом с 2006 по 2017 год, когда уволился по неизвестным причинам. У него есть опыт работы с олимпийцами. И он был любимым врачом знаменитого тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, десятки спортсменов которого дисквалифицировали за употребление допинга, особенно за ЭПО. Пухов также близко сотрудничал с Валерием Куличенко, куратором допинг-программы российской легкой атлетики», – цитирует бежавшего из России Родченкова Daily Mail.

В качестве косвенной улики в издании приводится цитата из автобиографии бывшего зенитовца Фернандо Риксена.

«Я понятия не имел, что это было. Но, блин, это работало! Я получал невероятный заряд энергии. Ни у кого не было положительных тестов, поэтому я был убежден, что это не является чем-то незаконным. Я твердил себе, что Пухов должен знать границы. В конце концов, этот человек был официальным врачом олимпийской команды России», – писал голландец.

  • Daily Mail не добился комментариев от «Зенита» и Пухова, а ФИФА пообещала дать ответ позже.
  • ЭПО – один из гормонов почек, который контролирует образование красных кровяных клеток, стимулятор. Из-за этого препарата в допинговый скандал попадал биатлонист Александр Логинов.

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России

Жена Риксена: «Мы с дочкой увидели прекрасное небо, и она сказала, что это папа»

29/10/2019 В 08:47
Чемпионат Шотландии

Тысячи фанатов пришли на похороны Риксена в Глазго

25/09/2019 В 20:11
По теме
ФутболЧемпионат РоссииЗенитФернандо Риксен
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир