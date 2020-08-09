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Кокорин: «Тедеско – очень сильный тренер. Он приведет нас к крутым результатам»

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Александр Кокорин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 минут назад

Боец из «Кофемании» знает, о чем говорит.

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о коуче красно-белых Доменико Тедеско и атмосфере в раздевалке.

«Доменико – очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я в «Спартаке» всего несколько дней, но уже оценил атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с лучшей стороны в этом сезоне.

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Говорят, тренер вместе с капитаном отвечают за рабочую обстановку внутри коллектива. И Доменико, и Георгий с этим справились!» – сказал форвард клубному сайту «Спартака».

  • Кокорин перешел в московский клуб бесплатно, когда истек контракт с «Зенитом».
  • Журналист Нобель Артустамян сообщил, что зарплата форварда составит 3 млн евро в год.

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