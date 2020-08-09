«Истерия с допингом выходит из-под контроля». Малафеев отреагировал на обвинения Родченкова

Вячеслав утверждает, что употреблять допинг в командном виде спорта – просто глупо.

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на обвинения Григория Родченкова, который заявил, что экс-глава медицинского штаба петербургского клуба Сергей Пухов имел прямое отношение к допинговой программе.

«Истерия с допинговыми скандалами выходит из-под контроля. Начинаются обвинения в адрес людей, которые являются настоящими профессионалами. Хочется вообще пояснить о допинге в футболе. Все витамины, все медицинские препараты – восстановительные. Они являются профилактикой обычных заболеваний. За все время в «Зените» ни разу не видел и не слышал ни о чем запретном. Мне тоже ничего не предлагалось.

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Сложно прокомментировать слова Риксена, но знаю точно, что все препараты были разрешены. Доктора постоянно предупреждали, что принятие средств, которые не разрешены клубом, могут привести к последствиям. Никто не хочет этим рисковать, особенно в командном виде спорта. В футболе допинг – глупое занятие. У всех длинные контракты, а ответственность несет и клуб, и спортсмен. Были скандалы с наркотиками, бромантаном. Но не было такого, чтобы в российском футболе кто-то попался на стимуляторах, реальном допинге, который может сильно улучшить физические, футбольные, психические качества», – цитирует Малафеева «Чемпионат».

Малафеев выступал за «Зенит» в 1999-2016 гг.

В составе сине-бело-голубых Вячеслав четырежды выиграл чемпионат России, а также стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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