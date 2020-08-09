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Несколько игроков «Локомотива» посетили вечеринку в честь дня рождения девушки футболиста команды Владислава Игнатьева. На вечеринке присутствовали алкоголь и кальян.

В соцсетях появилось несколько роликов с тусовки, на которой были замечены один из братьев Миранчуков, Игнатьев и Станислав Магкеев. На одном из видео Магкеев заснят пьяным в компании Миланы Тюльпановой – бывшей жены Александра Кержакова.

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Видео с пьяным Магкеевым и еще один ролик можно посмотреть по ссылке – мы не можем вставить их сюда из-за цензуры.

«Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил», – прокомментировал поведение футболистов председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков.

«Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. При мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым», – заявил бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Магкеев – воспитанник «Локомотива», дебютировал за основной состав железнодорожников 26 мая 2019 года против «Уфы».

«Локомотив» стартует в чемпионате России 11 августа выездным матчем против «Рубина».

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