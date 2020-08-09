Овчинников: «Тягаться с Акинфеевым мог только я в его первую тренировку. На второй он был сильнее»

Игорь – стена.

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников восторженно отозвался о голкипере команды Игоре Акинфееве.

– Кто из игроков в последнее время прогрессировал больше всех?

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– Помазун. Вы видели его блестящие матчи в Лиге Европы, в Кубке.

– При этом тягаться с Акинфеевым сейчас не способен никто?

– С Акинфеевым только я мог тягаться в первую его тренировку, когда ему было 16 лет. На второй он уже был сильнее меня. Когда Игорь будет заканчивать свою карьеру, ни один вратарь потенциально не сможет с ним сравниться.

Он обладает гиперталантом, который позволяет 20 лет играть на высочайшем уровне. Любой тренер РПЛ назовет его лучшим вратарем. Когда бьют по нашим воротам, никто не пугается, а когда кричат «гол» – мы удивляемся. Самая высокая оценка игры вратаря – когда игроки и тренер не поворачивают голову во время удара.

Игорь фундаментален для ЦСКА. Он несет не только игровую, но и социальную нагрузку. Когда он закончит играть, это будет реальная потеря, которую восполнить будет невозможно, даже если взять вратаря такого же уровня. Именно его имя гипнотически действует на соперника. Это бренд. Он прямо потрясающий человек и друг.

– Как тогда быть вратарям, которые за ним?

– Никак. Или уходить, или сидеть. Чепчугов сидел восемь лет, Помазун решил уйти в аренду, – рассказал Овчинников в интервью Sport24.

Акинфеев выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.

В составе армейцев Игорь шесть раз выигрывал РПЛ, шесть раз побеждал в национальном Кубке, победил в Кубке УЕФА-2005.

Дзагоев травмировался в матче с «Химками». С сезона-2018/19 у него лишь 13 игр в старте в РПЛ

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