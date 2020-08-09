Под майкой был портрет матери, ушедшей из жизни неделю назад.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил первый мяч красно-белых в сезоне-2020/21.

На восьмой минуте матча стартового тура РПЛ против «Сочи» Роман Зобнин разыграл угловой и навесил с правого фланга. Соболев перепрыгнул защитника и идеально пробил головой в верхний угол ворот.

Чемпионат России Sport24: «Спартак» не объявит о трансфере Кокорина 1 августа из-за смерти мамы Соболева 01/08/2020 В 12:23

Александр побежал к трибунам, снял футболку, под которой оказалась майка с фотографией его умершей матери. 23-летний форвард не сдержал слез и расплакался от эмоций, футболист спрятал лицо в красно-белую форму.

Главный арбитр Василий Казарцев показал игроку желтую карточку за этот жест. Его в твиттере раскритиковал бывший судья Премьер-лиги Игорь Федотов. «Казарцев, ты животное. У человека случилось горе. Вместо того чтобы посочувствовать, ты показываешь ему желтую карточку, чтобы выслужиться перед Кашшаи и получить хороший рейтинг. Дай бог тебе здоровья», – написал он.

Зато Соболева вместо главного рефери матча поддержали трибуны «Спартака». Болельщики выложили баннер за воротами «Открытие Арены» с надписью «Саня #7, держись, мы с тобой».

«Спартак» и бывший клуб форварда «Крылья Советов» сообщили о том, что 1 августа у Соболева ушла из жизни мать.

Из-за трагедии в семье Александра московский клуб отложил на сутки объявление о подписании Александра Кокорина.

Опрос Правильно ли судья наказал Соболева за майку с фото умершей матери? Да, за такое всегда карточка Нет, надо войти в положение

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат России «Был «Кристал Пэлас» и еще одна команда». Соболев рассказал, почему сорвался трансфер в Англию 13/02/2020 В 10:19