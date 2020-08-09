Леонид Федун
Фото: Getty Images
Тинькофф РПЛ полыхнул едва успев начаться.
Владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снятием клуба с чемпионата России после ничьей с «Сочи» в первом туре (2:2).
– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.
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– Серьезно?
– Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен, – заявил Федун после матча. Его цитирует «СЭ».
- «Спартак» вел 2:0 к 10-й минуте, но пропустил два мяча с сомнительных пенальти – второй был назначен на 90-й минуте.
- В сезоне-2019/20 Федун неоднократно намекал на заговор против «Спартака».
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