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🔥🔥🔥Федун пригрозил снятием «Спартака» с чемпионата России

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Леонид Федун

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Тинькофф РПЛ полыхнул едва успев начаться.

Владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снятием клуба с чемпионата России после ничьей с «Сочи» в первом туре (2:2).

– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

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– Серьезно?

– Да. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен, – заявил Федун после матча. Его цитирует «СЭ».

  • «Спартак» вел 2:0 к 10-й минуте, но пропустил два мяча с сомнительных пенальти – второй был назначен на 90-й минуте.
  • В сезоне-2019/20 Федун неоднократно намекал на заговор против «Спартака».

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