Джордан Ларссон, «Спартак» – «Сочи»
Фото: Twitter
Разбираемся вместе.
«Сочи» спасся от поражения в матче со «Спартаком» в первом туре чемпионата России-2020/21. Причем забил два мяча с пенальти.
На 15-й минуте Сергей Терехов отдал передачу в штрафную и открылся под обратный пас в стенку. Но Павел Маслов пошел в отбор против Кирилла Заики, жестко поставил ногу, на которую напоролся футболист «Сочи». Главный арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти за падение, Дмитрий Полоз четко реализовал удар с точки.
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А на 88-й минуте кубанский клуб навалился на защиту красно-белых, и Антон Заболотный скинул мяч в штрафную хозяев. На передачу Зе набежал появившийся на замену 19-летний Анатолий Немченко. Янгстер «Сочи» пробил в створ, Александр Максименко отразил удар из ближнего угла.
Затем Немченко ударился о ногу блокировавшего его Самуэля Жиго и рухнул в штрафной «Спартака». Арбитр Казарцев долго советовался с ВАР и все же назначил второй пенальти в ворота московского клуба.
- Кристиан Нобоа сравнял счет и вырвал ничью для «Сочи».
- 41-летний судья всероссийской категории Василий Казарцев (Санкт-Петербург) отработал 47 матчей Премьер-лиги, в которых назначил 22 пенальти.
«Спартак» (Москва) – «Сочи» – 2:2
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