Судья Василий Казарцев
Фото: Getty Images
Казарцева и Еськова проверят на полиграфе.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судья Василий Казарцев, допустивший ошибки в матче первого круга Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», отстранен от работы.
«Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранен на ближайшие матчи», – цитирует Хачатурянца «Чемпионат».
Чемпионат России
Кашшаи объяснил, почему ВАР не повлиял на ошибку Казарцева при назначении пенальти
ЧЕРЕЗ ЧАС
- Матч завершился со счетом 2:2, в ворота «Спартака» назначили два сомнительных пенальти. Работавший на ВАР Алексей Еськов согласился с решениями Казарцева.
- Владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.
«Спартаку» опять назначили 2 пенальти и лишили победы над «Сочи». Все четко или заговор?
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат России
«Спартаку» опять назначили 2 пенальти и лишили победы над «Сочи». Все четко или заговор?
9 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России
Федун пригрозил снятием «Спартака» с чемпионата России
10 ЧАСОВ НАЗАД