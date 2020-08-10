Казарцева и Еськова проверят на полиграфе.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судья Василий Казарцев, допустивший ошибки в матче первого круга Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», отстранен от работы.

«Казарцев и Еськов пройдут проверку на полиграфе. Казарцев отстранен на ближайшие матчи», – цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

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Матч завершился со счетом 2:2, в ворота «Спартака» назначили два сомнительных пенальти. Работавший на ВАР Алексей Еськов согласился с решениями Казарцева.

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Чемпионат России «Спартаку» опять назначили 2 пенальти и лишили победы над «Сочи». Все четко или заговор? 9 ЧАСОВ НАЗАД