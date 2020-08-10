Александр Максименко
Фото: Getty Images
Слова, которых все долго ждали.
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал работу судьи Василия Казарцева в матче первого круга Тинькофф РПЛ «Спартак» – «Сочи».
– Я был на стадионе. Смотрел, как работают судьи и Василий. В целом матч ему удавался. Первый пенальти назначен правильно. Все было в порядке с управлением игрой и применением желтых карточек. С трибуны это смотрелось нормально.
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Но, к сожалению, в жизни судей так бывает. В самом конце игры, в ключевом эпизоде на 88-й минуте арбитр ошибся. Я смотрел этот момент в телетрансляции. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго. Для меня это не пенальти. Но ваш следующий вопрос наверняка будет о...
– Действиях видеоарбитра.
– Почему он не вмешался? Я понимаю Еськова. ВАР вмешивается только тогда, когда на 100 процентов произошла явная и очевидная ошибка. В такой ситуации судья и видеоарбитр должны поговорить.
Если рефери говорит, что в последний момент случился контакт, ВАР должен принять такую точку зрения. Итак, верным решением было бы не назначать пенальти. Но раз Казарцев его назначил, видеоарбитру следовало его мнение принять, – цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
- Матч завершился со счетом 2:2, «Сочи» забил оба мяча с пенальти.
- Казарцев отстранен от судейства, они с Еськовым (работал на ВАР) пройдут проверку на полиграфе.
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