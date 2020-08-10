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Семак подтвердил случаи коронавируса в «Зените»

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Артем Дзюба, Сергей Семак, «Зенит»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 32 минут

Два футболиста отправлены на карантин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в клубе есть зараженный коронавирусом футболист.

«У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», – цитирует 44-летнего Семака Sportbox со ссылкой на эфир «России 24».

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