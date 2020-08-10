Артем Дзюба, Сергей Семак, «Зенит»
Фото: Getty Images
Два футболиста отправлены на карантин.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что в клубе есть зараженный коронавирусом футболист.
«У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора», – цитирует 44-летнего Семака Sportbox со ссылкой на эфир «России 24».
Суперкубок России
Семак оценил дебют Ловрена за «Зенит»
07/08/2020 В 21:01
- Перед матчем за Суперкубок России журналисты сообщили о семи подозрительных тестах на COVID-19, «Зенит» опроверг информацию.
- Петербуржцы начнут защиту титула 11 августа матчем против «Ротора».
Журналист Егоров сообщил о сомнительных тестах на коронавирус в «Зените» – клуб опроверг
Подписывайся на нас в инстаграме
Чемпионат России
Семак станцевал для жены с ансамблем темнокожих
06/08/2020 В 06:45
Чемпионат России
РПЛ раздала призы: Дзюба – лучший игрок сезона, Семак – лучший тренер
01/08/2020 В 17:30