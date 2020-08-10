Решится ли руководство российского футбола на беспрецедентные действия?

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик «Спартака» Александр Жуков возмутился судейством Василия Казарцева в матче первого круга Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«На мой взгляд, РФС должен предпринять очень серьезные действия, поскольку из-за судейства существует угроза для всего нашего футбола. На месте РФС я бы аннулировал результат и переиграл матч. Всех судей на ВАР и Казарцева надо забанить пожизненно», – цитирует Жукова «Р-Спорт».

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Матч завершился со счетом 2:2, оба мяча «Сочи» забил с пенальти.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что назначение второго 11-метрового было ошибочным.

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