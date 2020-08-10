Фанаты призвали Кашшаи и Арутюнянца уйти в отставку.

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу судейства в матче первого круга чемпионата России против «Сочи».

«Мы возмущены, но возмущены не от того, что вы забанили одного из нас, а от того, что вы, футбольная власть, вместо того, чтобы развивать наш футбол, делать его прозрачным и честным, пытаетесь затыкать рты тем, кто все видит и не боится говорить о творящемся беспределе.

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Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности. Его публичные выступления, покрывающие большинство преступных действий арбитров, не выдерживают ни малейшей критики. Ашот Хачатурянц, как глава судейского комитета РФС, также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост.

То что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство «Спартака» было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе. Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми.

Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остается неизменной и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните», – говорится в официальном заявлении «Фратрии».

Матч завершился со счетом 2:2, оба мяча «Сочи» забил с пенальти.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что назначение второго 11-метрового было ошибочным.

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