Леонид Федун
Фото: Getty Images
Расходимся, ничего не будет.
Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет снимать клуб с чемпионата России после разговора с главой РФС Александром Дюковым.
По информации «РБК Спорт», Дюков отговорил Федуна от радикального решения. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. «Спартак» сниматься не будет», – заявил источник в «Спартаке».
Кубок России
Федун: «Дутый чемпион «Зенит» огребет в ЛЧ. Там не будет судейской поддержки»
19/07/2020 В 19:56
- Матч завершился со счетом 2:2, оба мяча «Сочи» забил с пенальти.
- Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что назначение второго 11-метрового было ошибочным.
Судья показал Соболеву желтую за фуболку с умершей мамой. Фанаты уничтожают арбитра, но он прав
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Кубок России
«Если с «Зенитом» будет Вилков, то можно не выходить на матч». Федун запустил ироничный хэштег
15/07/2020 В 20:25
Чемпионат России
Газизов: «Приятно кинуть «Зениту» перчатку при помощи Федуна и Тедеско»
09/07/2020 В 20:47