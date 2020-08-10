Расходимся, ничего не будет.

Владелец «Спартака» Леонид Федун не будет снимать клуб с чемпионата России после разговора с главой РФС Александром Дюковым.

По информации «РБК Спорт», Дюков отговорил Федуна от радикального решения. «Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. «Спартак» сниматься не будет», – заявил источник в «Спартаке».

Кубок России Федун: «Дутый чемпион «Зенит» огребет в ЛЧ. Там не будет судейской поддержки» 19/07/2020 В 19:56

Матч завершился со счетом 2:2, оба мяча «Сочи» забил с пенальти.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что назначение второго 11-метрового было ошибочным.

Судья показал Соболеву желтую за фуболку с умершей мамой. Фанаты уничтожают арбитра, но он прав

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Кубок России «Если с «Зенитом» будет Вилков, то можно не выходить на матч». Федун запустил ироничный хэштег 15/07/2020 В 20:25