Актер отказался от госпитализации.

В воскресенье «Спартак» сыграл вничью 2:2 с «Сочи». Нервный матч смотрел и актер Михаил Ефремов, и настолько перенервничал, что ему стало плохо. В понедельник утром Ефремова на полу обнаружил сын – артист не мог пошевелить рукой наряду с нарушением речи.

К моменту прибытия на вызов скорой помощи симптомы исчезли – Михаилу диагностировали транзиторную ишемическую атаку, но от госпитализации он отказался, информирует «Московский комсомолец».

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Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что приступ его клиента мог быть вызван из-за отказа в двухчасовых прогулках после того как Ефремова поместили под домашний арест.

Михаил обвиняется в учинении смертельного ДТП в Москве 13 июля.

Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.

Болельщик «Спартака» Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет тюрьмы

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