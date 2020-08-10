Михаил Ефремов
Фото: Getty Images
Актер отказался от госпитализации.
В воскресенье «Спартак» сыграл вничью 2:2 с «Сочи». Нервный матч смотрел и актер Михаил Ефремов, и настолько перенервничал, что ему стало плохо. В понедельник утром Ефремова на полу обнаружил сын – артист не мог пошевелить рукой наряду с нарушением речи.
К моменту прибытия на вызов скорой помощи симптомы исчезли – Михаилу диагностировали транзиторную ишемическую атаку, но от госпитализации он отказался, информирует «Московский комсомолец».
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Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что приступ его клиента мог быть вызван из-за отказа в двухчасовых прогулках после того как Ефремова поместили под домашний арест.
- Михаил обвиняется в учинении смертельного ДТП в Москве 13 июля.
- Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.
Болельщик «Спартака» Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет тюрьмы
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