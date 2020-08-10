💰Winline поддержал «Спартак» и рассчитал все ставки на красно-белых в матче с «Сочи» как победные

Вот это честный букмекер.

Компания Winline – многолетний партнер футбольного «Спартака» – поддержал команду и фанатов после ничьи в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2). Букмекер рассчитал все ставки на успех красно-белых как выигрышные.

«Все, кто вчера поддерживал «Спартак» и желал красно-белым победы в стартовом матче нового сезона против «Сочи», закончили воскресный вечер в скверных чувствах. У болельщиков было ощущение, будто их ограбили, украв заслуженную победу. В очередной раз в исход встречи вмесшался ВАР.

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Ошибочность несправедливо назначенного пенальти в ворота Александра Максименко уже признал и глава судейского корпуса Виктор Кашшаи.

Поэтому букмекер Winline, являющийся многолетним партнером футбольного клуба «Спартак», рассчитал все ставки на победу красно-белых как выигрышные в матче с «Сочи».

Всем игрокам, которые сделали ставку ординар на победу «Спартака» во вчерашнем матче, будет засчитан выигрыш. А общая сумма выигравших ставок составит более 15 миллионов рублей.

Да, потерянных очков по итогам вчерашнего матча, увы, не вернуть. Но Winline всегда остается с болельщиками – в печали и в радости. Без вариантов!» – сообщается в пресс-релизе букмекерской компании.

«Спартак» в матче с «Сочи» вел 2:0 к 10-й минуте, но упустил преимущество из-за двух спорных пенальти.

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