Эй, Роман, матч с «Сочи» обслуживал не этот парень!

Бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков продолжает сходить с ума. В июле полузащитник чуть не сломал ногу сопернику во время матча любительского турнира «Московский Кубок Селебрити» и получил прямую красную.

Ровно через месяц Широков напал на арбитра другого товарищеского матча. Видео избиения выложил журналист Дмитрий Егоров. «У судьи разбито лицо, добивал ногами. Бровь, глаз, шея. Работает скорая. В нормальных странах – это конец футбольной деятельности. Уверен, все сглотнут, а Роман прекрасно продолжит заниматься футболом», – написал Егоров.

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«Московский Кубок Селебрити» – турнир, который организован ютьюб-блогерами Германом Эль Класико и Артемом Нечаевым.

С группами «Московского Кубка Селебрити» можно ознакомиться

Широков прямой ногой атаковал соперника в товарищеском матче – за это его сожрали в соцсетях

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