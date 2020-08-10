«Матч ТВ» опубликовал переговоры судьи Казарцева с ВАР

Судья Василий Казарцев
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Яснее не стало.
Телеканал «Матч ТВ» опубликовал запись разговора арбитра «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева с видеорефери Алексеем Еськовым в моменте со вторым пенальти.
Казарцев несколько раз выкрикнул «Проверим! Проверим!», после чего в дело вступили Еськов с ассистентом и оператором повторов. Они несколько раз прокрутили момент и решили, что Жиго подбивает ногу соперника. После этого Еськов сказал Казарцеву: «Василий, подтверждаю решение, продолжай игру», и главный судья назначил пенальти.
Кашшаи объяснил, почему ВАР не повлиял на ошибку Казарцева при назначении пенальти
Послностью диалог можно послушать тут.
- «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью – 2:2, «Сочи» забил оба мяча с пенальти.
- Казарцев отстранен от судейства, они с Еськовым пройдут проверку на полиграфе.
«Спартаку» опять назначили 2 пенальти и лишили победы над «Сочи». Все четко или заговор?