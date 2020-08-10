«Матч ТВ» опубликовал переговоры судьи Казарцева с ВАР

Яснее не стало.

Телеканал «Матч ТВ» опубликовал запись разговора арбитра «Спартак» – «Сочи» Василия Казарцева с видеорефери Алексеем Еськовым в моменте со вторым пенальти.

Казарцев несколько раз выкрикнул «Проверим! Проверим!», после чего в дело вступили Еськов с ассистентом и оператором повторов. Они несколько раз прокрутили момент и решили, что Жиго подбивает ногу соперника. После этого Еськов сказал Казарцеву: «Василий, подтверждаю решение, продолжай игру», и главный судья назначил пенальти.

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Послностью диалог можно послушать тут.

«Спартак» и «Сочи» сыграли вничью – 2:2, «Сочи» забил оба мяча с пенальти.

Казарцев отстранен от судейства, они с Еськовым пройдут проверку на полиграфе.

«Спартаку» опять назначили 2 пенальти и лишили победы над «Сочи». Все четко или заговор?

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