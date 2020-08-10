«Россияне, давайте будем людьми». Казарцев рассказал свою версию о пенальти «Спартаку» и о травле

Вот и мнение скандального арбитра.

Судья матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев в интервью «Матч ТВ» объяснил причины назначения пенальти красно-белым в последние минуты игры.

– Я находился неподалку от штрафной площади, и момент единоборства игрока «Сочи» и Жиго был для меня как на ладони. Понимаю всю отвественность своего решения, ключевого решения, в конце матча, тем более второго в ворота одной команды. Должен был принимать решение, если уверен в нем на 100%. У меня эта уверенность была.

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Видно, что игрок «Сочи» первый на мяче, выигрывает единоборство, пробивает по воротам. А защитник «Спартака» Жиго своей правой ногой, продолжая ею движение вперед и не успевая к мячу, попадает в левую ногу нападающему «Сочи». Косвенный признак: ноги игрока «Сочи» уходят в правую сторону, корпус – в левую, все в такт удара ноги Жиго по ноге нападающего.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Да, момент, можно сказать, нетипичный, потому что многие думают, что игрок «Сочи» уже совершил удар, и все, что происходит дальше, не считается. Это не так. Действия защитника продолжают оцениваться арбитром на предмет нарушения правил. И по мне, были основания наказать Жиго за нарушение по неосторожности. То, что я видел на поле, что сообщил помощнику по коммуникационной системе.

– Вы говорите, что основания были? Вы вступаете в конфликт со своим руководителем Кашшаи, который признает ошибку.

– Ни в коем случае, никаких конфликтов не было, нет и быть не может. Я уважаю и полностью принимаю решение своего начальника Кашшаи. Я лишь говорю о том, почему принимал это решение на поле, что я видел.

О травле

Задумайтесь, что вы гворите в медиапространстве, к каким последствиям окружающих, нас, людей, это может привести. Опомнитесь. Я, прежде всего, говорю о наших родственниках, детях, родителях.

Люди, россияне, давайте будем людьми. С уважением и миром ко всем. Спасибо, – заявил Казарцев.

«Спартак» и «Сочи» сыграли вничью – 2:2, «Сочи» забил оба мяча с пенальти.

Казарцев отстранен от судейства, они с Еськовым пройдут проверку на полиграфе.

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