Ничего не значащий матч обернется большими проблемами для бывшего игрока «Зенита».

Роман Широков избил судью матча любительского турнира «Московский Кубок Селебрити».

Блогер Виктор Кравченко, игравший за команду «Ничего Обычного» против сборной «Матч ТВ», рассказал, что спровоцировало неадекватное поведение бывшего игрока «Зенита».

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«Отыграли мы минут 20. Вы уже, наверное, в курсе, такие вещи быстро разлетаются. Ну что, Широков выходит один-на-один, чувак играет в мяч или не в мяч, я не знаю, спорный момент. Судья дает дальше играть. Широков орет: «Ты что там, ***** [очумел]?» И вот это все, что он любит.

Судья тянется за красной карточкой, подбегает Тихонов, отталкивает судью, убирает его в сторону, чтобы тот не дал ему карточку. Широков в этот момент орет: «Покажешь красную, я тебе ***** [тресну]». Судья показывает красную, и Широков со всей дури влетает в него, бьет кулаком в челюсть, попадает в бровь куда-то. Судья падает, он ему еще по животу ногой», – сказал Кравченко.

«Московский Кубок Селебрити» – турнир, который организован ютьюберами Германом Эль Класико и Артемом Нечаевым.

С группами «Московского Кубка Селебрити» можно ознакомиться тут

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