Как и следовало ожидать, тренер был заинтересован в Александре.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб не продлил контракт с нападающим Александром Кокориным.

«Я очень надеялся на Сашу Кокорина, но не получилось. По независящим от нас причинам. По причинам, которые не имеют никакого отношения к футболу», – заявил 44-летний Семак в эфире телеканала «Россия 24».

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После освобождения из колонии Кокорин не сыграл ни одного официального матча за «Зенит».

Остаток сезона-2019/20 он провел в аренде в «Сочи», в межсезонную паузу он на правах свободного агента ушел в «Спартак».

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