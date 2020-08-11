Александр Кокорин
Фото: Getty Images
Как и следовало ожидать, тренер был заинтересован в Александре.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб не продлил контракт с нападающим Александром Кокориным.
«Я очень надеялся на Сашу Кокорина, но не получилось. По независящим от нас причинам. По причинам, которые не имеют никакого отношения к футболу», – заявил 44-летний Семак в эфире телеканала «Россия 24».
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- После освобождения из колонии Кокорин не сыграл ни одного официального матча за «Зенит».
- Остаток сезона-2019/20 он провел в аренде в «Сочи», в межсезонную паузу он на правах свободного агента ушел в «Спартак».
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