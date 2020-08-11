Взгляд на главный момент первого тура из Сочи.

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Спартака», в котором в ворота красно-белых были назначены два пенальти.

«Первый пенальти – это чистая блокировка, там даже нет никакого разговора. Там Заика тянулся, коснулся носком мяча. А второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле, игрок травмировал связки, там жестко была поставлена нога, было видно, что Жиго ее оставлял. Это было на усмотрение судей. То, что Немченко травмировался, означает, что там непростое падение было.

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Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти, плюс Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: «Мне неважно судейство, неважно, что там идет. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол – вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов». А искать что-то в судействе…» – цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

Матч закончился со счетом 2:2, оба мяча «Сочи» были забиты с пенальти.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что назначение второго 11-метрового было ошибочным.

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