Даже в извинении Роман подчеркнул, что арбитр был неправ.

Бывший футболист сборной России Роман Широков извинился перед судьей, которого избил во время любительского матча.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите Данченкову за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.

Чемпионат России Широков избил судью в матче любительских команд 15 ЧАСОВ НАЗАД

Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», – написал 39-летний Широков в инстаграме.

Инцидент произошел на «Московском Кубке Селебрити» – турнире, который организован ютьюб-блогерами Германом Эль Класико и Артемом Нечаевым.

Широков играл за сборную «Матч ТВ» против команды «Ничего обычного».

«Матч ТВ» отстранил Широкова от всех эфиров после инцидента с судьей.

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