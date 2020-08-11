64 года назад «Локомотив» закатил турне по Канаде. Клуб собрал аншлаги и выиграл с общим счетом 32:7

Грандиозное путешествие, о котором мало кто знает.

Сталин умер. Хрущев развенчал культ личности, свалил грехи всей партийной верхушки на бывшего вождя и съездил в США – наступила оттепель. Поля засяелись кукурузой, а холодная война слегка растаяла. Люди впервые за десятилетия расслабились и начали получать удовольствие от жизни.

Десятилетие с начала 50-х по начало 60-х оказалось успешным и для советского футбола. В 55-м прошел грандиозный товарищеский матч против ФРГ в Москве (3:2): немцев, все еще считавшихся нацистами – бывшие советские солдаты впервые за долгое время надели форму, начистили медали и забили «Динамо». Через год в финале летней Олимпиаде в Мельбурне советы победили Югославию (1:0). На Евро-60 сборная СССР во главе с Яшиным взяла золото.

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В середине 50-х советские футболисты официально работали в тех структурах, к которым были приписаны: многочисленные динамовцы и армейцы якобы служили и носили майорские звания, спартаковцы приписывались к пищевой промышленности, железнодорожники – ну, понятно. В те времена зарплата составляла до тысячи рублей в месяц: 180 – ставка, 250 – доплата, 150 – премия за каждую победу. Постепенно футболисты из обычных заводчан превращались в звезд, а ослабевший железный занавес позволял им просачиваться в иностранные турне.

Активнее всех этим пользовался «Локомотив». В конце 1955-го железнодорожники отправились в турне по Юго-Восточной Азии. А через год москивичи выбили поездку в Канаду – практически вражеский регион Северной Америки, который благодаря пропаганде воспринимался ненамного лучше сборной ФРГ. Команду накручивали чиновники, придавали поездке спортсменов политический подтекст и называли турне важной миссией.

Командой руководил интеллигент и практически философ Борис Аркадьев. Специалист старой закалки родился еще в Империи – учился в Петербургской гимназии. После карьеры игрока он был кем-то вроде Гвардиолы тех дней: в отличие от современных русских тренеров, Аркадьев искал в футболе что-то новое и расширял рамки. Он научил игроков системе дубль-вэ и универсальности на поле, персональной опеке, менял игроков флангами, превращал крайних защитников во фланговых нападающих. 60 лет назад эти идеи были революционными. Аркадьев разбирался в искусстве, был эстетом, эрудитом и модником. К футболистам обращался исключительно на вы. И команда боготворила Аркадьева, как любимого учителя.

Борис Аркадьев Фото: Eurosport

В составе «Локо» выступали одни из самых одаренных футболистов поколения. Например, вратарь Вадим Кублицкий – один из лучших вратарей того времени (всего 13 пропущенных мячей в 22 турах). Виктор Соколов – один из лучших форвардов в истории клуба, забивший 80 мячей в 146 матчах за «Локо» и 90 – в товарняках за сборную. Валентин Бубукин – легенда «Локо», чемпион Европы-1960. Ветеран Виктор Ворошилов, который и в 35 лет закатывал по 20 банок за сезон. Это была креативная и невероятно сплоченная команда под управлением тренера-визионера. И этим парням не терпелось заявить о своей силе на весь мир.

64 года назад в Канаде об СССР знали столько же, сколько сейчас знают о Марсе – возможно, там есть жизнь. Поэтому летом 1956 года толпы людей окружили самолет с «Локомотивом», прошуршавшим по посадочной полосе на острове Ньюфаундленд. Игроков встречали сверх официально: тут же появились врачи и сделали всем прививки от оспы. А фотограф красиво построил команду и попросил: «Русские мальчики! Сделайте cheese для канадских девочек!» Но быстро выяснилось, что пропаганда работает по обе стороны железного занавеса.

Почти все путешествие по стране игроки сталкивались с обиженными иммигрантами из России или местными агрессивными субъектами. Игроков забрасывали оскорбительными листовками: «Кублицкий, пропусти, не то убьем!», «Нет места среди честных людей Канады представителям криминального режима». А в местной газете вышла статья, где упоминались прививки под заголовком: «Красным уже воткнули». Поначалу футболисты серьезно испугались: они приехали играть в футбол и посмотреть мир. Вместо этого им по обе стороны планеты капали в уши: в СССР говорили, что капиталисты – зло, в Канаде хейтили красных. Но быстро выяснилось, что подавляющее большинство местных радуется прилету советских спортсменов и плюют на пропаганду.

По прилету игроков разместили на 22-м этаже гостиницы «Лаурентии» и повезли на матч по американскому футболу, который советские люди могли видеть только в одном фильме «Гладиатор» 1938 года. На забитом до отказа 25-тысячнике команда только с помощью службы безопасности добралась до своих мест. «Игра заинтересовала нас. Это опасный вид спорта, требующий от игроков не только мастерства, но и силы, смелости, мужества. Резкая и грубая на первый взгляд игра. Одному из игроков вывернули ногу, и его вынесли с поля на носилках под музыкальные аккорды и аплодисменты зрителей. После игры мы зашли в раздевалку – поприветствовали футбольных бойцов, с интересом осмотрели амуницию, в которой парни выглядели, как водолазы в скафандрах», – описывал поход на футбол Виктор Соколов.

Виктор Соколов (справа) и Евгений Лядин у Ниагарского водопада Фото: Other Agency

Одним из самых ярких впечатлений для команды стала поездка на Ниагарский водопад: Аркадьев со своими парнями разглядывал ревущую массу воды, которая каждую секунду роняла 100 тысяч тонн с 50 метровой высоты. Игроки молча смотрели на чудо природы и слушали байки о смельчаках, которые за деньги прыгали в пену в бочках.

Во время поездки игроки «Локомотива» посмотрели и местный соккер. В то время игра была не очень популярна в Северной Америке, зато у нее были уникальные особенности. Например, в чемпионате Монреаля выступали команды с названиям «Украина», «Польша», «Италия», «Вена». В них играли исключительно иммигранты из этих стран или городов. Правила тоже отличались. Вместо пенальти были буллиты. Команды делали бесконечные замены: игрок мог сесть на лавку, попить воды, отдохнуть и продолжить матч. Это правило вызвало наибольшие разногласия с организаторами матчей: «Локо» настаивал на трех перестановках, хозяева – на бесконечных. Сошлись на пяти и замене вратаря.

Железнодорожники попали на бейсбол и поняли правила куда быстрее, чем современные жители России – в середине ХХ века каждый мальчишка рубился в лапту. И бейсбол очень на нее походил. «Игроки после удара круглой лаптой по мячу делают перебежки не прямолинейно, а по сторонам квадрата, в трёх углах которого имеются базы, где перебегающий не может быть запятнан противником. Мы с удовольствием наблюдали матч профессиональных команд, игроки которых владеют высоким искусством удара лаптой по небольшому мячу», – объяснял Виктор Соколов. Чем дольше русские игроки гостили в Канаде, тем меньше видели разницы между собой и капиталистами.

Всего «Локомотив» сыграл пять матчей. Первая игра – против сборной Квебека. Из-за повышенного интереса к матчу, нашелся только один стадион подходящей вместимости – бейсбольная арена. «Площадка с гаревыми дорожками квадрата и с холмиком основной базы, с которой в бейсболе подбрасывают мяч игроку, бьющему битой. На этом участке поля получался футбол с препятствиями», – рассказывал Соколов. Игра усугублялась грубостью соперников и антисоветскими криками с трибун. Но во втором тайме «Локо» привык к сложной площадке, выиграл 9:0 и оказалось, что большая часть местных в восторге от игры. Зрители из эмигрантов и канадцев выбежали на поле, пожимали руки, дарили цветы и брали автографы. На следующий день газеты отмечали блестящую позиционную игру, сыгранность и скорость русских футболистов.

В Монреале «Локомотив» встречал кортеж из 12 машин. Местная сборная влетела гостям со счетом 10:0. А журналисты писали: «Это самая лучшая и самая скоростная команда, которую мне когда-либо довелось видеть». На поле царил фэйр плей – игроки под аплодисменты толпы помогали друг другу вставать после падений.

Самый сложный матч ждал советских игроков против сборной Британской Колумбии, за которую выступали футболисты с опытом в Англии и Шотландии. «И действительно команда Британской Колумбии оказалась хорошо сыгранным и техничным футбольным ансамблем. Первый тайм – 2:1 – ведет «Локомотив», но в начале второго канадцы сравнивают счет – 2:2. Но на 73-й минуте мы выходим вперед, а затем забиваем четвертый и пятый голы. Я забил три мяча. Приятным сюрпризом было то, что после каждого гола звучал над стадионом куплет гимна Советского Союза», – делился Соколов. На приеме у губернатора после матча все поднимали тосты за королеву Англии и короля Ворошилова.

Русские и канадцы смотрели друг на друга и видели, насколько они отличаются от собственных образов госпропагандистов. Но спецслужбы все равно следили за игроками. Из гостиницы выходить можно было только по двое. В холле всегда дежурил сотрудник разведки в штатском, который вел футболистов во время прогулки – шел сзади. «Идем так вот втроем по городу с Ворошиловым, тот и предлагает: «Давай сейчас разбежимся, а через минут 10-15 встретимся там-то». В следующей прогулке нашу парочку вели уже двое сопровождающих», – вспоминал Соколов.

Последние матчи ждали «Локомотив» в Калгари и Торонто. В первом против москвичей выпустили восемь игроков из сильной сборной Британской Колумбии, и те навязали серьезную борьбу – 6:4, и жители Калгари разошлись домой невероятно довольными. В Торонто «Локо» бился с самым сильным соперником – сборной Канады. Матч получился максимально строгим – канадцы пропустили всего два мяча.

Команда Бориса Аркадьева сыграла пять матчей, выиграв все с общим счетом 32:7. Канадцы были в восторге от игры гостей, и в каждом городе их принимали с помпой. Это путешествие не изменило хода истории – в последующие десятилетия холодная война доводила до паранойи весь мир. Одна из газет Виннипега написала в послематчевой статье: «Впервые на нашем стадионе прозвучал гимн Советского Союза, но мы надеемся, что не в последний раз. Мы не разделяем их политических убеждений, но если мы будем относиться к ним так, как они того заслуживают, как к первоклассным спортсменам, такие встречи будут безусловно способствовать распространению взаимопонимания, которое так необходимо нам в век недоверия и страха». Удивительно, как слова, написанные 64 года назад, актуальны в 2020-м.

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